 
الثلاثاء 2024-10-01 10:47 ص
 
 

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

قوات إسرائيلية خاصة - أرشيفية
قوات إسرائيلية خاصة - أرشيفية
الثلاثاء، 01-10-2024 09:39 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق نابلس.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة