قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.
وفا
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