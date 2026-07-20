قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان من مدينة قلقيلية

وأفادت مصادر، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة عبر مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في حي النقار، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، قبل أن تعتقل كلاً من محمد عثمان داود، وأديب الغلبان، وعمر شريم الخيل، وعبد الله قراقع، وبراء حماد.
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