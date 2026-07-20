الإثنين 2026-07-20 10:00 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان من مدينة قلقيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الإثنين، 20-07-2026 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، خمسة شبان من مدينة قلقيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة عبر مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في حي النقار، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، قبل أن تعتقل كلاً من محمد عثمان داود، وأديب الغلبان، وعمر شريم الخيل، وعبد الله قراقع، وبراء حماد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا

عربي ودولي حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ترتفع إلى 5.208 قتلى

إسبانيا تتصدر مواقع التواصل بعد التتويج بلقب كأس العالم 2026

ترند إسبانيا تتصدر مواقع التواصل بعد التتويج بلقب كأس العالم 2026

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان من مدينة قلقيلية

وزارة الصحة الفلسطينية

فلسطين شهيدان وثلاث إصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه شرق رام الله

الجيش الأميركي: استهدفنا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي

عربي ودولي الجيش الأميركي: استهدفنا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي

الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع مع تصاعد الصراع الأميركي الإيراني

سبيكة ذهبية

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

"الأشغال": العمل جار على تنفيذ 14 مشروعا في قطاعات صحية وتعليمية

أخبار محلية الأشغال: العمل جار على تنفيذ 14 مشروعا في قطاعات صحية وتعليمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 