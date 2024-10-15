قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها

10:35 م

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري ومعسكر سالم، بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل فيه.



وأضافت أن أصوات انفجارات سمعت في المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيرة في الأجواء