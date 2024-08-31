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قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي
السبت، 31-08-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة ان قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين وتقصفه بقذيفة إنيرجيا.

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وأضافت ان تعزيزات عسكرية إسرائيلية إضافية وصلت إلى مدخل جنين مشيرا الى ان مروحيات عسكرية إسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء مخيم جنين.

 
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