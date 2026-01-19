الإثنين 2026-01-19 12:36 م

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة شبان من مدينة نابلس. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في المنطقة الشرقية، واعتقلت كلا من: قسام أبو غلي
نابلس
 
الإثنين، 19-01-2026 09:41 ص
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة شبان من مدينة نابلس.


وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في المنطقة الشرقية، واعتقلت كلا من: قسام أبو غليون، وفارس كلبونة، وأحمد هزيم قرب نادي الفروسية، وعمرو طيراوي من مخيم بلاطة.
 
 


