قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من نابلس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة شبان من مدينة نابلس. اضافة اعلان





وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في المنطقة الشرقية، واعتقلت كلا من: قسام أبو غليون، وفارس كلبونة، وأحمد هزيم قرب نادي الفروسية، وعمرو طيراوي من مخيم بلاطة.





