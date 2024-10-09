قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الخليل

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب طارق ياسين زاهدة، وداهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت الشابين معاذ محمود مخامرة، وشادي غالب قرعيش، واقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت المواطنين آدم بسام بنات، ومحمد بسام جوابرة، كما داهمت بلدة السموع واعتقلت الشاب اسماعيل أحمد الحوامدة ومن بلدة اذنا اعتقلت المواطن كاظم حسن صوايفة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفي منطقة اللية ببلدة اذنا غرب الخليل أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي لتفريق عدد من المواطنين اللذين حاولوا العبور من المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلة البدوي بمنطقة الجلاجل في بلدة تفوح غرب الخليل وعبثت وكسرت محتوياتها.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.
وفا
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