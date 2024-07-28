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قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 28-07-2024 08:43 ص

 

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا فلسطينيا يدعى ليث سليم شلبي من منزله في مدينة القدس.
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