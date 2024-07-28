قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697671 الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا فلسطينيا يدعى ليث سليم شلبي من منزله في مدينة القدس. اقرأ أيضاً قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح أردوغان: تركيا تنتظر اعتذارا من محمود عباس سي إن إن: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة الاحتلال يحتجز 3 شبان عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله "الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس 30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة