قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سبسطية في نابلس شمالي الضفة الغربية.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن شبانا فلسطينيين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة في البلدة.