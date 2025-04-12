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قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية

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أرشيفية
 
السبت، 12-04-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سبسطية في نابلس شمالي الضفة الغربية.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن شبانا فلسطينيين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة في البلدة.


وفي وقت سابق من اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين وقرية الطيبة شرق رام الله.

 
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