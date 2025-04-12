قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية

وذكرت مصادر فلسطينية أن شبانا فلسطينيين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة في البلدة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين وقرية الطيبة شرق رام الله.
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