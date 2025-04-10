قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين جنوب غربي جنين

07:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726972 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة برقين جنوب غربي جنين في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل أسير محرر بالبلدة، يدعى سلطان خلوف، مطارد من قبل أجهزة الاحتلال.



