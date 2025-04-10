قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين جنوب غربي جنين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل أسير محرر بالبلدة، يدعى سلطان خلوف، مطارد من قبل أجهزة الاحتلال.
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