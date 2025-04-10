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قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين جنوب غربي جنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 07:13 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة برقين جنوب غربي جنين في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل أسير محرر بالبلدة، يدعى سلطان خلوف، مطارد من قبل أجهزة الاحتلال.
 
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