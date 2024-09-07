 
السبت 2024-09-07 09:22 ص
 

 

قوات الاحتلال تقتحم شرقي نابلس

آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدن وبلدات بالضفة الغربية
آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدن وبلدات بالضفة الغربية
السبت، 07-09-2024 08:42 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس في ظل تصعيده عملياته العسكرية في الضفة الغربية.

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ونقل مراسل الجزيرة أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غربي رام الله وباقة الحطب شرقي قلقيلية بالضفة الغربية".

 
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