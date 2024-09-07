قوات الاحتلال تقتحم شرقي نابلس

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس في ظل تصعيده عملياته العسكرية في الضفة الغربية.

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