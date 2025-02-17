قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إماتين وكفر قدوم شرق قلقيلية، وبلدتي قصرة وقبلان جنوب شرق نابلس وقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
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