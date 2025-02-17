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قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 17-02-2025 09:45 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.اضافة اعلان


واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إماتين وكفر قدوم شرق قلقيلية، وبلدتي قصرة وقبلان جنوب شرق نابلس وقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
 
gnews

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