قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697773 الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بآليات عسكرية مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. اقرأ أيضاً انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس شهداء ومصابون في غارة لقوات الاحتلال استهدفت منزلا بمدينة غزة أونروا: 14% من مناطق غزة لا تخضع لأوامر الإخلاء مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أضاف شرطا جديدا للاتفاق طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات