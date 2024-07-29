 
الإثنين 2024-07-29 10:31 ص
 
 

قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة

اقتحامات قوات الاحتلال
اقتحامات قوات الاحتلال
الإثنين، 29-07-2024 08:31 ص

 

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بآليات عسكرية مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
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