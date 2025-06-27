قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شنت حملات اعتقال في بلدات عزون شرق قلقيلية، وقباطية جنوب جنين، وكفر مالك شرق رام الله.
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