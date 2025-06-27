قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شنت حملات اعتقال في بلدات عزون شرق قلقيلية، وقباطية جنوب جنين، وكفر مالك شرق رام الله.