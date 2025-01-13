قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل عشرات الفلسطينيين

وشملت الاقتحامات قرية دير إستيا وقرية حارس قرب مدينة سلفيت، وبلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت قوات الاحتلال في تلك المناطق عشرات الفلسطينيين.
وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مفترق قرية الفندق على الطريق الرئيسي قلقيلية- نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها، دون تسجيل إصابات.
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