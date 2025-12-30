قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة وتفتيش منازل فلسطينيين، وأسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم أسرى محررون، ومتضامنون أجانب.

وقال نادي الأسير إن "قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية والأسيرة المحررة أشواق عوض بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. كما أعادت اعتقال الأسير المحرر محمد يوسف وراسنة ووالده يوسف عقب دهم منزليهما في بلدة الشيوخ شمالي شرق الخليل".