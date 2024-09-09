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قوات الاحتلال تهدم منزلا شمال شرق القدس

عملية هدم سابقة في القدس المحتلة
عملية هدم سابقة في القدس المحتلة
الإثنين، 09-09-2024 07:34 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال شرعت في هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

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وقبل نحو ثلاثة أسابيع قالت محافظة القدس، إن الاحتلال نفّذ 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 
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