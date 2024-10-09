 
الأربعاء 2024-10-09 08:48 م
 

قوات خاصة للاحتلال تغتال 4 فلسطينيين بالضفة

قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اغتالت شبانا داخل مركبة
قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اغتالت شبانا داخل مركبة
الأربعاء، 09-10-2024 07:12 م
الوكيل الإخباري-    افادت فضائية الجزيرة ، مساء الاربعاء، بأن قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اغتالت شبانا داخل مركبة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

ميناء حيفا

فلسطين قتيلان إسرائيليان بقصف صاروخي على مستوطنة كريات شمونة

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة تحذر من تزايد الأزمة الإنسانية في لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 120 مليون دولار

قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اغتالت شبانا داخل مركبة

فلسطين قوات خاصة للاحتلال تغتال 4 فلسطينيين بالضفة

الملك خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

أخبار محلية الملك يؤكد لوزير الخارجية البريطاني ضرورة خفض التصعيد بالإقليم

المهندس سامي السميرات

أخبار محلية مجلس حماية البيانات الشخصية يعقد اولى جلساته

العيسوي عشيرتي قعوار والملكاوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي قعوار والملكاوي

حملة تنظيف للشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية

أخبار محلية إطلاق حملة لتنظيف الشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية



 


الأكثر مشاهدة