قوات خاصة للاحتلال تغتال 4 فلسطينيين بالضفة

07:12 م

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الوكيل الإخباري- افادت فضائية الجزيرة ، مساء الاربعاء، بأن قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اغتالت شبانا داخل مركبة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان

