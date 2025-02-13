 
الخميس 2025-02-13 01:53 ص
 

قوة إسرائيلية تقع في كمين للمقاومة بمخيم نور شمس

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 13-02-2025 01:13 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام في طولكرم استشهاد خالد مصطفى عامر -أحد عناصرها- بعد إيقاع قوة إسرائيلية بكمين في المنشية بمخيم نور شمس بطولكرم.اضافة اعلان


وكانت كتائب القسام قد قالت إنها تنفذ برفقة فصائل المقاومة كمائن محكمة ضد قوات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم.
 
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