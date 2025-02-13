قوة إسرائيلية تقع في كمين للمقاومة بمخيم نور شمس

وكانت كتائب القسام قد قالت إنها تنفذ برفقة فصائل المقاومة كمائن محكمة ضد قوات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم.
-
أخبار متعلقة
-
توقعات بدخول وقود ومعدات طبية لغزة بشكل عاجل
-
الاعلام العبري: إسرائيل ستدخل المساعدات وحماس ستفرج عن 3 أسرى
-
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل
-
قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية
-
لجنة حماية الصحفيين: 85 صحفيا استشهدوا بحرب إسرائيل على غزة
-
ويتكوف: حماس لن تكون جزءا من السلطة في غزة
-
حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الهدنة
-
حماس تشيد بموقف الأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني