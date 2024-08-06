قوة مدرعة إسرائيلية تقع في كمين لكتائب القسام

وأكدت تدمير ناقلتي جند من نوع نمر واستهداف دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح.
وقالت الكتائب إن الاشتباكات مستمرة مع رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء جنود الاحتلال.
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