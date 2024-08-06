 
الثلاثاء 2024-08-06 11:06 ص
 
 

قوة مدرعة إسرائيلية تقع في كمين لكتائب القسام

كتائب القسام
كتائب القسام




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين شرق مدينة رفح.

وأكدت تدمير ناقلتي جند من نوع نمر واستهداف دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وقالت الكتائب إن الاشتباكات مستمرة مع رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء جنود الاحتلال.
gnews

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