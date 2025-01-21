 
الثلاثاء 2025-01-21 03:12 م
 

كتائب القسام تشيع 5 من شهدائها بمخيم جباليا

لقطة من جنازة الشهداء الخمسة في جباليا
لقطة من جنازة الشهداء الخمسة في جباليا
الثلاثاء، 21-01-2025 02:52 م
الوكيل الإخباري-   شيعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 5 من شهدائها في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انتشال جثامينهم عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.اضافة اعلان


وشهدت مراسم التشييع حضور عشرات من عناصر كتائب القسام بزيهم العسكري المميز وأقنعتهم، إلى جانب حشود من أهالي قطاع غزة من المدنيين الذين شاركوا في الصلاة على الشهداء ومراسم التشييع.

وظهرت نعوش الشهداء ملفوفة بأعلام كتائب القسام، إذ أفادت مصادر بأن الشهداء ارتقوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال في شمال القطاع.

ورددت الحشود المشاركة هتافات تؤكد التزامهم بنهج المقاومة، حيث رفعوا أصابع السبابة مرددين شعارات تؤكد أن غايتهم الله وأن سبيلهم الجهاد، كما رددوا هتافات تؤكد دعم حركة حماس وكتائب القسام.

وتواصل طواقم الدفاع المدني وفلسطينيون في ثالث يوم بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أعمال البحث عن جثامين فلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض، في حين يحول نقص المعدات والآليات الثقيلة دون انتشال العشرات منهم.

وأعلن الدفاع المدني -صباح اليوم الثلاثاء- انتشال رفات 66 شهيدا من تحت ركام المنازل المدمرة جنوبي وشمالي القطاع أمس الاثنين، وكان قد أعلن الاثنين ارتفاع عدد الشهداء الذين انتُشل رفاتهم من رفح إلى 137 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

الجزيرة
 
gnews

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