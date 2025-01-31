 
الجمعة 2025-01-31 07:12 م
 

كتائب القسام تعلن أسماء 3 محتجزين ستفرج عنهم السبت

كتائب القسام
كتائب القسام
الجمعة، 31-01-2025 07:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء ثلاثة محتجزين سيتم الإفراج عنهم السبت في أحدث دفعة ضمن صفقة التبادل.اضافة اعلان


وقالت الكتائب في بيان الجمعة، إن المحتجزين هم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.
 
gnews

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