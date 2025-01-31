كتائب القسام تعلن أسماء 3 محتجزين ستفرج عنهم السبت

07:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718856 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء ثلاثة محتجزين سيتم الإفراج عنهم السبت في أحدث دفعة ضمن صفقة التبادل. اضافة اعلان





وقالت الكتائب في بيان الجمعة، إن المحتجزين هم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.