كتائب "القسام" تعلن تنفيذ كمين بقوة إسرائيلية شرق خان يونس

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب "القسام" اليوم الأربعاء استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وذكرت كتائب القسام في بيان عبر "تلغرام": "تمكن مقاتلو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقًا في قوة إسرائيلية مؤللة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، وبعدها دكوا المكان بعدد من قذائف الهاون".



ولفت البيان إلى أنه عقب تنفيذ الكمين، رُصد سحب الجيش الإسرائيلي لآلية عسكرية مدمّرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.



