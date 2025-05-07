كتائب "القسام" تعلن تنفيذ كمين بقوة إسرائيلية شرق خان يونس

وذكرت كتائب القسام في بيان عبر "تلغرام": "تمكن مقاتلو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقًا في قوة إسرائيلية مؤللة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، وبعدها دكوا المكان بعدد من قذائف الهاون".
ولفت البيان إلى أنه عقب تنفيذ الكمين، رُصد سحب الجيش الإسرائيلي لآلية عسكرية مدمّرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.
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