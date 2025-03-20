كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار انطلقت في تل أبيب.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق صفارات الإنذار جاء عقب إطلاق صواريخ من غزة.
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