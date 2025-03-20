كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

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الوكيل الإخباري- قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين". اضافة اعلان





وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار انطلقت في تل أبيب.



وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق صفارات الإنذار جاء عقب إطلاق صواريخ من غزة.