كتائب القسام: فجرنا نفقين بقوات الاحتلال في رفح

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697471 الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام إن "مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من عقدهم القتالية أنهم أوقعوا قوتين من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد استدراجهما إلى داخل نفقين وتفجيرهما، في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة". اقرأ أيضاً لصاحبات القوام الممتلئ.. هكذا تختارين الفستان المناسب لإبراز جمالك تألقي هذا الصيف بالتنورة الدانتيل لماذا يجب تنظيف إسفنجة المكياج بانتظام؟ الجينز يتألق بأرجل واسعة في الصيف الأظافر تزهو بلون 'الزبدة الصفراء' في الصيف جيش الاحتلال يدعي استعادة جثث 5 رهائن في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بحي الزيتون وسط غزة الدفاع المدني بغزة: 30 جثمان شهيد ملقاة في الشوارع