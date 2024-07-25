كتائب القسام: فجرنا نفقين بقوات الاحتلال في رفح

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الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام إن "مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من عقدهم القتالية أنهم أوقعوا قوتين من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد استدراجهما إلى داخل نفقين وتفجيرهما، في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة".