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كتائب القسام: نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل

كتائب القسام
كتائب القسام
الأربعاء، 31-07-2024 06:06 م




 

 الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام "نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل قرب مستوطنة كريات أربع وقرب الحرم الإبراهيمي، ردا على اغتيال هنية".
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