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كشف تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي هز تل أبيب

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 19-08-2024 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   قال بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك إن تفجير تل أبيب عملية هجومية استخدمت فيها عبوة شديدة الانفجار.

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ودعا البيان إلى اليقظة والحذر والتبليغ عن أي شخص أو جسم مشبوه، مؤكدا رفع حالة التأهب في منطقة تل أبيب الكبرى.

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