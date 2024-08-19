كشف تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي هز تل أبيب

ودعا البيان إلى اليقظة والحذر والتبليغ عن أي شخص أو جسم مشبوه، مؤكدا رفع حالة التأهب في منطقة تل أبيب الكبرى.
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