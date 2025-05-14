كمين محكم يستهدف جنود الاحتلال ويمزقهم أشلاء - فيديو

وما هي إلا لحظات حتى هرعت قوة أخرى مكونة من دبابات وآليات لاستعادة جثث الجنود وسحب الجرحى .
كتائب القسام تستهدف جنود العدو في محور التوغل بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/f4k9Tp6jMN— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 14, 2025
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