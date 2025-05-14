الأربعاء 2025-05-14 03:08 م
 

كمين محكم يستهدف جنود الاحتلال ويمزقهم أشلاء - فيديو

لقطة من الكمين المحكم
لقطة من الكمين المحكم
 
الأربعاء، 14-05-2025 02:34 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت مشاهد نشرتها كتائب القسام عبر قناتها على تلغرام ، اللحظات الأولى لوقوع قوة صهيونية في كمين محكم ، حيث فجرت الكتائب عبوة أرضية في خمس جنود ومزقتهم أشلاء .اضافة اعلان


وما هي إلا لحظات حتى هرعت قوة أخرى مكونة من دبابات وآليات لاستعادة جثث الجنود وسحب الجرحى .

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية الشباب النيابية تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية منتدى إقليمي حول مستقبل التربية والتعليم في الأردن

صورة نشرها الشيباني على "إكس"

عربي ودولي الخارجية السورية تكشف تفاصيل ما دار في لقاء الرياض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطة من زيارته الخليجية

لقطة من الكمين المحكم

فلسطين كمين محكم يستهدف جنود الاحتلال ويمزقهم أشلاء - فيديو

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية بني عبيد" تنظم عدداً من الفعاليات التربوية

ن

أسواق ومال تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن تدخل حيز التنفيذ

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية "الشباب النيابية" تلتقي بشباب "نماء" لبحث آليات دعم المشاركة السياسية



 
 





الأكثر مشاهدة