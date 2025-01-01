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لأول مرة منذ 22 عاماً .. تفشي داء الكَلَب في إسرائيل

“المئات من الكلاب والحيوانات البرية تسلّلت خلال الحرب”
“المئات من الكلاب والحيوانات البرية تسلّلت خلال الحرب”
الأربعاء، 01-01-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري-  قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مصادر الخدمات البيطرية حذّرت من خطر انتشار داء الكلب من شمال إسرائيل إلى أوسطها.اضافة اعلان


وأشارت الهيئة، مساء أمس الأول الاثنين، إلى أن المئات من الكلاب والحيوانات البرية تسلّلت خلال الحرب إلى إسرائيل من لبنان وسوريا حيث يتفشى الفايروس، على حد زعمها.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، تم تسجيل 53 حالة إصابة حيوانات بالداء، وحالة واحدة لوفاة شخص من المرض خلال العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 22 سنة.

وقد أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية تُعتبر منطقة ذات خطر مرتفع للإصابة بداء الكلب.

الجزيرة
 
gnews

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