لأول مرة منذ 22 عاماً .. تفشي داء الكَلَب في إسرائيل

وأشارت الهيئة، مساء أمس الأول الاثنين، إلى أن المئات من الكلاب والحيوانات البرية تسلّلت خلال الحرب إلى إسرائيل من لبنان وسوريا حيث يتفشى الفايروس، على حد زعمها.
وبحسب الهيئة الإسرائيلية، تم تسجيل 53 حالة إصابة حيوانات بالداء، وحالة واحدة لوفاة شخص من المرض خلال العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 22 سنة.
وقد أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية تُعتبر منطقة ذات خطر مرتفع للإصابة بداء الكلب.
الجزيرة
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