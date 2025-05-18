لازاريني: مقتل أكثر من 300 موظف في غزة منذ بدء الحرب

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس" "طيلة هذه الحرب، من أكثر الأخبار المروعة التي أتلقاها بانتظام هو عدد قتلى موظفي الأونروا. اليوم، تجاوز عدد الضحايا حاجز 300 موظف".
وأوضح أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من العاملين في المجال الصحي والمعلمين، ممن يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددًا على أن "لا شيء يبرر هذه الجرائم".
وأضاف أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى مزيد من القتل والمعاناة، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة.
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