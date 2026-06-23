لجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في غزة

وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أنها توصلت إلى أدلة تفيد بأن "الأطفال الفلسطينيين تعرضوا للاستهداف والقتل المتعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية"، معتبرة ذلك عاملا جوهريا في إثبات "نية الإبادة الجماعية لدى السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية الرامية إلى القضاء على المجموعة الفلسطينية الأوسع في غزة".
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