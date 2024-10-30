لجنة تحقيق دولية: ما فعلته إسرائيل بغزة جرائم حرب

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الوكيل الإخباري- قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية ان إسرائيل نفذت مئات الهجمات على المستشفيات بغزة.

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وبينت ان إسرائيل دمرت بشكل ممنهج نظام الرعاية الصحية بغزة.