لجنة تحقيق دولية: ما فعلته إسرائيل بغزة جرائم حرب

وبينت ان إسرائيل دمرت بشكل ممنهج نظام الرعاية الصحية بغزة.
وأشارت إلى ان ما فعلته إسرائيل عقاب جماعي وجرائم حرب تتمثل بالقتل العمد.
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