 
الأربعاء 2024-10-30 07:14 م
 

لجنة تحقيق دولية: ما فعلته إسرائيل بغزة جرائم حرب

غزة
غزة
الأربعاء، 30-10-2024 05:35 م

الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية ان إسرائيل نفذت مئات الهجمات على المستشفيات بغزة.

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وبينت ان إسرائيل دمرت بشكل ممنهج نظام الرعاية الصحية بغزة.


وأشارت إلى ان ما فعلته إسرائيل عقاب جماعي وجرائم حرب تتمثل بالقتل العمد.

 
gnews

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