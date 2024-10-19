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لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدية قرب البلدات العربية؟

منظومة القبة الحديدية لإسرائيل
القبة الحديدية
السبت، 19-10-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت لقطات من شمال فلسطين المحتلة، فشل أحد صواريخ القبة الحديدية في اعتراض صواريخ انطلقت من لبنان.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد وضع بطاريات القبة الحديدية بالقرب من البلدات العربية، والسبب في ذلك إن فشلت تلك الصواريخ في الاعتراض أن تسقط على بيوت الفلسطينيين، وليس على منازل المستوطنين.

 

 

 
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