لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدية قرب البلدات العربية؟

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد وضع بطاريات القبة الحديدية بالقرب من البلدات العربية، والسبب في ذلك إن فشلت تلك الصواريخ في الاعتراض أن تسقط على بيوت الفلسطينيين، وليس على منازل المستوطنين.
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