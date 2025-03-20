ماكرون: سنعمل مع السعودية على فتح أفق سياسي لغزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تحدثت مع ولي العهد السعودي عن الشرق الأوسط وندين استئناف الضربات على غزة".

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وأضاف "سنعمل معا على إعادة فتح أفق سياسي ضروري للوضع في غزة".