ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

08:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737333 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى "وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة"، في خطاب ألقاه باللغة الإنجليزية أمام البرلمان البريطاني في لندن. اضافة اعلان





وقال ماكرون في مستهل زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، "الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، هي ببساطة رسالة إلى العالم بأنّنا، كأوروبيين، لا نكيل بمكيالين... نريد وقف إطلاق نار من دون نقاش".



واعتبر الرئيس الفرنسي أن "حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين هما أيضا... السبيل الوحيد لبناء السلام".