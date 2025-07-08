ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

وقال ماكرون في مستهل زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، "الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، هي ببساطة رسالة إلى العالم بأنّنا، كأوروبيين، لا نكيل بمكيالين... نريد وقف إطلاق نار من دون نقاش".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن "حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين هما أيضا... السبيل الوحيد لبناء السلام".
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