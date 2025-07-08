الثلاثاء 2025-07-08 09:29 م
 

ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

ماكرون
ماكرون
 
الثلاثاء، 08-07-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى "وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة"، في خطاب ألقاه باللغة الإنجليزية أمام البرلمان البريطاني في لندن.اضافة اعلان


وقال ماكرون في مستهل زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، "الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، هي ببساطة رسالة إلى العالم بأنّنا، كأوروبيين، لا نكيل بمكيالين... نريد وقف إطلاق نار من دون نقاش".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن "حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين هما أيضا... السبيل الوحيد لبناء السلام".
 
 
gnews

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