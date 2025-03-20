ماكرون يدين استئناف القصف الإسرائيلي على غزة

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الوكيل الإخباري- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. اضافة اعلان





كما طالب ماكرون بالعودة إلى وقف إطلاق النار الذي اعتبره أمرا أساسيا من أجل الإفراج عن جميع الأسرى وحماية المدنيين.