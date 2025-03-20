الخميس 2025-03-20 03:34 ص
 

ماكرون يدين استئناف القصف الإسرائيلي على غزة

ماكرون يدين استئناف القصف الإسرائيلي على غزة
ماكرون
 
الخميس، 20-03-2025 02:36 ص
الوكيل الإخباري-   أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان


كما طالب ماكرون بالعودة إلى وقف إطلاق النار الذي اعتبره أمرا أساسيا من أجل الإفراج عن جميع الأسرى وحماية المدنيين.
 
 
gnews

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