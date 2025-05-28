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مبعوث ترامب: انطباعات جيدة جدا عن مفاوضات الهدنة في غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 28-05-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري-   قال الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن لديه "انطباعات جيدة جدا" عن إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعا إرسال اقتراح جديد قريبا.اضافة اعلان


وصرح ويتكوف للصحفيين في حضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض: "لدي انطباعات جيدة جدا في شأن التوصل إلى حل طويل الأمد، وقف مؤقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد، حل سلمي لهذا النزاع".
 
gnews

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