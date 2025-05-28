مبعوث ترامب: انطباعات جيدة جدا عن مفاوضات الهدنة في غزة

وصرح ويتكوف للصحفيين في حضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض: "لدي انطباعات جيدة جدا في شأن التوصل إلى حل طويل الأمد، وقف مؤقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد، حل سلمي لهذا النزاع".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: نعمل على تسريع توصيل الغذاء للفلسطينيين في غزة
-
48 شهيدا بالقطاع بقصف للاحتلال منذ فجر اليوم
-
القسام: قنصنا جنديا صهيونيا أمس في الشجاعية
-
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض المقترح الذي وافقت عليه حماس
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 منذ بدء العدوان
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية
-
لازاريني: نظام المساعدات في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع
-
16 شهيدا جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة