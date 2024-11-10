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مجزرة جديدة .. 33 شهيدا غالبيتهم أطفال في جباليا

أثر الدمار في جباليا شمال قطاع غزة
أثر الدمار في جباليا شمال قطاع غزة
الأحد، 10-11-2024 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 33 فلسطينياً بينهم 13 طفلا، اليوم الأحد، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مكتظا بالسكان والنازحين لعائلة "علوش" في منطقة جباليا البلد.

وأضافت أن القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 33 شهيدا بينهم 13 طفلا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

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