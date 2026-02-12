مجلس الجامعة العربية يدعو إلى منع ضم الضفة الغربية

كما دعا المجلس، في ختام اجتماعه، الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، محذراً من أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات العربية الأرجنتينية على مختلف المستويات، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون محطة بئر جبع جنوب جنين
-
نتنياهو يوقع عقد انضمام إلى مجلس السلام في غزة
-
روسيا: محادثات لإنشاء مستشفى في قطاع غزة
-
اجتماع عربي طارئ اليوم لمواجهة قرارات إسرائيلية لتغيير الواقع في الضفة الغربية
-
فرنسا تدين قرارات إسرائيل المتعلقة بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
-
"الأونروا" تعيد فتح احد مراكزها الصحية في غزة
-
الاحتلال يصعّد سياسة الهدم في الضفة الغربية ويعتقل 33 فلسطينيًا
-
3 شهداء جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة