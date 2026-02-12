مجلس الجامعة العربية يدعو إلى منع ضم الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دورة غير عادية عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بطلب من دولة فلسطين؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهوده لتحقيق السلام، إلى الوفاء بتعهداته التي قطعها للدول العربية والإسلامية بمنع ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

