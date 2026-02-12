الخميس 2026-02-12 01:38 ص

مجلس الجامعة العربية يدعو إلى منع ضم الضفة الغربية

جامعة الدول العربية
الخميس، 12-02-2026 12:15 ص

الوكيل الإخباري-    دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دورة غير عادية عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بطلب من دولة فلسطين؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهوده لتحقيق السلام، إلى الوفاء بتعهداته التي قطعها للدول العربية والإسلامية بمنع ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

كما دعا المجلس، في ختام اجتماعه، الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، محذراً من أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات العربية الأرجنتينية على مختلف المستويات، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني.

 
 


