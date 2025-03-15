مجموعة السبع تجدد دعمها استئناف دخول المساعدات إلى غزة

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الوكيل الإخباري- جددت مجموعة الدول الصناعية السبع دعمها استئناف دخول المساعدات إلى غزة "دون عوائق"، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. اضافة اعلان





جاء ذلك في بيان مساء الجمعة عقب اجتماع لوزراء خارجية المجموعة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ونشرته وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني.