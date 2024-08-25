 
الأحد 2024-08-25 09:41 ص
 

 

محادثات مفصلية.. القاهرة تشهد جولة جديدة من مفاوضات التبادل

جانب من صفقة سابقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
جانب من صفقة سابقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
الأحد، 25-08-2024 09:12 ص

الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة جولة محادثات جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

اضافة اعلان


وكان وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية وصل إلى القاهرة أمس، بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر، للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة.


وأكد بيان صادر عن حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما اتُفق عليه سابقا، مطالبا بالضغط على الاحتلال وإلزامه، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق.


ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة.


وذكرت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع أن الوفد الأميركي برئاسة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك أجريا محادثات مع كبار المسؤولين المصريين ثم محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين.


ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فمن المقرر أن يرأس الوفد الإسرائيلي مدير جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع الذي سيتوجه إلى القاهرة اليوم.

gnews

أحدث الأخبار

طائرة تتبع لشركة الملكية الأردنية

خاص بالوكيل المجالي: تعليق رحلات "الملكية" المتوجهة إلى بيروت اليوم الأحد مؤقتا

جامعة اليرموك

أخبار محلية اليرموك تستحدث برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة

مؤسس تطبيق تيليغرام ، بافيل دوروف

منوعات القبض على الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام

علم حزب الله اللبناني

عربي ودولي حزب الله: عمليتنا العسكرية قد تمت وأنجزت

ته

أخبار الشركات شركات البريد السريع: الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والبريد السريع تهدد قطاعاً حيوياً وتتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يفنّد ادعاء الاحتلال بتعطيل هجومه

لحظة حدوث الانهيار الصخري

منوعات فيديو- انهيار صخري كبير قبل ثواني من سقوطه على المركبات في السعودية

جانب من صفقة سابقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

فلسطين محادثات مفصلية.. القاهرة تشهد جولة جديدة من مفاوضات التبادل



 


الأكثر مشاهدة