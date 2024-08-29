محاكمة عسكرية لجنود صهاينة بغزة طلبوا فترات راحة

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية ، ان جنودا في غزة استدعوا لمحاكمات عسكرية بعد أن طلبوا فترات راحة بسبب الإنهاك. اضافة اعلان





وبينت الهيئة ، انه تم تهديد الجنود بالحبس بتهمة عدم طاعة الأوامر رغم أنهم يخدمون في غزة منذ بداية الحرب.