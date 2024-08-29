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محاكمة عسكرية لجنود صهاينة بغزة طلبوا فترات راحة

جنود الاحتلال الاسرائيلي
جنود الاحتلال
الخميس، 29-08-2024 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية ، ان جنودا في غزة استدعوا لمحاكمات عسكرية بعد أن طلبوا فترات راحة بسبب الإنهاك.اضافة اعلان


وبينت الهيئة ، انه تم تهديد الجنود بالحبس بتهمة عدم طاعة الأوامر رغم أنهم يخدمون في غزة منذ بداية الحرب.
 
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