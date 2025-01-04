محتجزة لدى القسام تُوبّخ حكومة الاحتلال: "هل تريدون قتلنا؟"

الوكيل الإخباري- وجهت محتجزة لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ليري ألباج رسالة توبيخ لحكومة الاحتلال قالت إنه "لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا"

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وأضافت ألباج، المحتجزة في غزة منذ أكثر من 450 يوما، "بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".