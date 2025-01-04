محتجزة لدى القسام تُوبّخ حكومة الاحتلال: "هل تريدون قتلنا؟"

وقالت لحكومة الاحتلال "هل تريدون قتلنا؟" وتابعت "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".
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