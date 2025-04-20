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مخاوف فلسطينية من مخطط لتفجير المسجد الأقصى

فلسطين تحذر من مخطط لتفجير ونسف المسجد الأقصى
فلسطين تحذر من مخطط لتفجير ونسف المسجد الأقصى
 
الأحد، 20-04-2025 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، من "خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات وصفتها بـ"الاستعمارية"، بشأن "تفجير ونسف المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم مكانه".اضافة اعلان


واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أنها "تعد تحريضا ممنهجا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة، لا سيما وأن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على مظاهر وجرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة بالذات".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة بـ "التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاستفراد الحكومة الإسرائيلية بالشعب الفلسطيني، وإجبارها على الالتزام بإرادة السلام الدولية والإقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على وقف الإبادة، وتوفير الآليات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني".

سكاي نيوز
 
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