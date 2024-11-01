 
الجمعة 2024-11-01 03:41 م
 

مدفعية جيش الاحتلال تقصف مخيم النصيرات وسط غزة

قصف عنيف على النصيرات
قصف عنيف على النصيرات
الجمعة، 01-11-2024 01:06 م
الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


كذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف في مناطق شمالي مخيم النصيرات.

وكالات
 
gnews

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