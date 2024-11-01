مدفعية جيش الاحتلال تقصف مخيم النصيرات وسط غزة

كذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف في مناطق شمالي مخيم النصيرات.
وكالات
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