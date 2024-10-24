مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال اعتقل أغلب الجراحين

وأضاف ان الاعتداء الإسرائيلي ألحق أضرارا جسيمة بالمستشفى وبقسم العناية المركزة.
ونوه الى ان الاحتلال رفض إجلاء المرضى من المستشفى أو إدخال أي مساعدات وان هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات لا نستطيع القيام بها .
وأشار الى ان القوات الإسرائيلية تحول دون وصول المساعدات اللازمة إلى المستشفى.
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