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مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال اعتقل أغلب الجراحين

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 24-10-2024 07:57 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية للجزيرة ان المستشفى استهدف بشكل مباشر.

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وأضاف ان الاعتداء الإسرائيلي ألحق أضرارا جسيمة بالمستشفى وبقسم العناية المركزة.


ونوه الى ان الاحتلال رفض إجلاء المرضى من المستشفى أو إدخال أي مساعدات وان هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات لا نستطيع القيام بها .


وأشار الى ان القوات الإسرائيلية تحول دون وصول المساعدات اللازمة إلى المستشفى.

 

وبين ان ما ترتكبه قوات الاحتلال جريمة قتل متعمد و لا إمكانات لديهم من القيام بالجراحات التي يحتاجها المرضى وأغلب الجراحين اعتقلوا.

 
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