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مدير مستشفى كمال عدوان: المبنى يتعرض لقصف عنيف

قصف عنيف على غزة
غزة
الإثنين، 04-11-2024 07:00 م
الوكيل الإخباري-    قال مدير مستشفى كمال عدوان "حسام أبو صفية" في غزة إن المستشفى يتعرض لقصف عنيف مستمر منذ أكثر من ساعتين.اضافة اعلان


وأضاف عبر الجزيرة  : ما زلنا محاصرين، وآن الأوان لحماية المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة.
 
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