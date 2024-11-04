مدير مستشفى كمال عدوان: المبنى يتعرض لقصف عنيف

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الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى كمال عدوان "حسام أبو صفية" في غزة إن المستشفى يتعرض لقصف عنيف مستمر منذ أكثر من ساعتين. اضافة اعلان





وأضاف عبر الجزيرة : ما زلنا محاصرين، وآن الأوان لحماية المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة.