مدير مستشفيات غزة: الاحتلال لم يبق أي مستلزمات طبية بشمال القطاع

09:37 ص

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الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة مروان الهمص للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي لم يبق أي مستلزمات طبية لعلاج المرضى في شمال قطاع غزة.