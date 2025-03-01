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مسؤولون إسرائيليون: لا نية حاليا للعودة للقتال بغزة

غزة
غزة
السبت، 01-03-2025 10:55 م
الوكيل الإخباري-   نقلت قناة آي 24 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "لا نية حاليا للعودة إلى القتال في غزة".اضافة اعلان


وأضافوا "سننتظر وصول المبعوث الأميركي للشرق الأوسط قبل اتخاذ قرارات أخرى".

ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن ينخرط المبعوث الأميركي بعمق في محاولة لتضييق الفجوات بين الطرفين.
 
gnews

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