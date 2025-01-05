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مسؤول بحماس: وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل

حماس
حماس
الأحد، 05-01-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول بحماس لرويترز "وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار".

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وأضاف "أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار في غزة".


وبين "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار".

 
gnews

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