مسؤول بحماس: وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال مسؤول بحماس لرويترز "وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار".

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وأضاف "أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار في غزة".