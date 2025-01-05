مسؤول بحماس: وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل

وأضاف "أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار في غزة".
وبين "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار".
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم تلة مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس
-
الجيش الإسرائيلي يحذر جنود الاحتياط من الاعتقال بالخارج
-
إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة شمال غزة
-
سموتريتش يحدد موعدا لعودة سكان مستوطنات الشمال
-
صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن "سدي تيمان"
-
16 ألف اعتداء إسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة خلال 2024
-
إسرائيل تنتظر موافقة "حماس" على شروطها لإتمام صفقة الأسرى
-
إصابة إسرائيلي في عملية طعن غرب رام الله