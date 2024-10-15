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مسؤول حكومي في غزة: شمال القطاع بلا إغاثة منذ الأول من أكتوبر

قصف المنازل في غزة
غزة
الثلاثاء، 15-10-2024 12:17 ص
الوكيل الإخباري-    أفاد مسؤول حكومي في غزة أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي مواد إغاثية إلى شمال القطاع منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر. اضافة اعلان


وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها "الجزيرة" أن الشاحنات التي دخلت اليوم وصلت فقط إلى مدينة غزة، دون أن تصل إلى مخيم جباليا والمناطق المحاصرة.
 
gnews

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