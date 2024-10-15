مسؤول حكومي في غزة: شمال القطاع بلا إغاثة منذ الأول من أكتوبر

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها "الجزيرة" أن الشاحنات التي دخلت اليوم وصلت فقط إلى مدينة غزة، دون أن تصل إلى مخيم جباليا والمناطق المحاصرة.
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