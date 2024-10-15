مسؤول حكومي في غزة: شمال القطاع بلا إغاثة منذ الأول من أكتوبر

12:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706422 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول حكومي في غزة أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي مواد إغاثية إلى شمال القطاع منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر. اضافة اعلان





وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها "الجزيرة" أن الشاحنات التي دخلت اليوم وصلت فقط إلى مدينة غزة، دون أن تصل إلى مخيم جباليا والمناطق المحاصرة.